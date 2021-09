Motorista perde controle de caçamba e capota na BR-364, no interior do Acre

O motorista Armando da Silva Souza, de 34 anos, ficou gravemente ferido após um capotamento, na tarde desta quinta-feira (30), no km 42 da BR-364, próximo a Vila Campinas, no interior do Acre.

Segundo informações do proprietário do caçamba, Armando estava trabalhando na caçamba carregando piçarras, quando trafegava sentido Campinas/Rio Branco e acabou perdendo o controle do veículo, que saiu fora da pista, capotou e em seguida caiu em uma ribanceira, próximo a um igarapé.

Com o impacto, o carro ficou parcialmente destruído e o motorista e que estava sozinho ficou ferido no acidente.

O proprietário da caçamba e patrão de Armando, que passava no local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros a Armando que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em uma ambulância básica. No caminho foi preciso pedir apoio a ambulância de Suporte Avançado, que teve que fazer uma intervenção rápida e entubar a vítima que está em estado de saúde grave.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A caçamba foi removida por um guincho após o trabalho de perícia.