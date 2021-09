Motorista perde controle de carro, cruza a pista duas vezes, bate em mureta e vai parar em área de mata na Via Verde

Um motorista que não teve o nome divulgado sofreu um grave acidente de trânsito, na tarde deste domingo (5), na Via Verde, próximo a terceira ponte, na região do Loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o motorista que trafegava em um carro modelo Classic, de cor Cinza e placa NAA-1981, no sentido Terceira Ponte-UPA Segundo Distrito, quando acabou perdendo o controle do veículo, invadiu a pista contrária, bateu em uma mureta e o o automóvel ficou desgovernado. Em seguida, o veículo cruzou a pista novamente e caiu em um barraco.

Com o impacto, o carro ficou totalmente destruído. O motorista saiu sozinho do veículo, chamou o guincho e fugiu do local.

Motoristas que passavam no local ajudaram a vítima e acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local do acidente e isolou a área. O veículo do motorista foi removido por um guincho.

Fotos: ContilNet