Motos elétricas apreendidas pela polícia seriam sorteadas por criminosos em baile funk

Policiais militares da UPP da Chatuba, localizada no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, apreenderam 17 motos elétricas na madrugada desta terça-feira (21).

Segundo a polícia, os veículos seriam sorteados no final de semana, a mando de um traficante, no Baile da Gaiola, na Vila Cruzeiro.

Os policiais pararam um caminhão com destino a Vila Cruzeiro, durante uma operação na rua Aimoré, na Penha. Dentro dele, encontraram todo o material que é importado da China. Ainda de acordo com a Polícia, cada moto está avaliada de 5 a 10 mil reais.

O delegado responsável pela operação está investigando se Wilton Carlos Quintanilha, mais conhecido como “Abelha”, foi o traficante responsável por encomendar as motos. Ele é considerado foragido.

O motorista e o dono do caminhão estavam no veículo no momento da apreensão e negaram que a carga seria entregue na favela. Eles foram liberados, mas devem prestar novo depoimento.

“Eles relatam que no dia de hoje (21), eles iriam levar a carga para o destino. Sendo assim, durante a madrugada, eles pararam para descansar. É claro que é uma versão falaciosa, mas nós vamos apurar. Futuramente, a investigação pode evoluir até para um crime de lavagem de dinheiro”, informou o delegado Wellington Vieira.

A nota fiscal das motos diz que elas iriam para um empresário em Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Ele não teve o nome divulgado para não atrapalhar nas investigações, mas será chamado para depor.

“Os inspetores já estão fazendo contato com a pessoa que fez a importação desse material para ele vir aqui se explicar”, completou.

