Esposa de Kinpara tem celular clonado na Capital: “Estão pedindo dinheiro em grupos”

A professora aposentada e presidente do IMC (Instituto de Mudanças Climáticas) do Governo do Estado, Degmar Kinpara, teve seu celular clonado nesta terça-feira (21) e desde então os falsários vêm pedindo dinheiro a seus amigos e familiares, em todos os grupos dos quais ela participava, Este vem se tornando um crime corriqueiro em tempos de redes sociais.

A informação do crime foi dada pelo marido da vítima, professor Minoru Kinpara. “Amigos, clonaram o WhatsApp da minha esposa Degmar e estão pedindo dinheiro em todos os grupos que nós estamos. Não deposite nada, pois é um golpe”, disse o professor.