Mulher diz que faz sexo a três com Deus e garante: “Orgasmo celestial”

Aos 45 anos, a estrela da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, Nita Marie afirma que faz sexo a três com Deus. De acordo com o jornal The Mirror, a mulher diz que nem sempre o marido dela sabe que o “Senhor” participa da festinha — o que ocorre, segundo ela, pelo menos duas vezes por semana.

Moradora do Colorado, nos Estados Unidos, Nita conta que não vê Deus de forma física, mas “sente Sua presença”. Além disso, ela esclarece que, antes de dar início à noite de amor, realiza uma oração com o marido. Depois disso, Nita afirma alcançar “orgasmos celestiais”. “Quando você convida Deus para fazer parte do sexo, você muda o ato de algo puramente físico para algo sagrado e espiritual”, declara a modelo. “Tenho pedido a Ele para se juntar a mim e a meu marido desde a primeira vez que fizemos amor”. Para Nita, “não há nada mais gratificante do que você experimentar o amor de Deus por você enquanto dá prazer ao seu parceiro”. Embora possa parecer estranho para alguns cristãos e não-cristãos, a modelo diz que simplesmente faz oração para “convidar” Deus para sua cama. ““Meu marido nem sempre sabe quando peço a Deus para fazer parte da nossa vida amorosa, mas ele nunca se importaria”, conclui.