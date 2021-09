Municípios do Alto Acre estão em rota do tráfico que envolve grupos do Nordeste; entenda

Boa parte da droga que a bastece estados da região Nordeste do Brasil com o Paraíba e Maranhão, objeto da operação “Tricoat”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (08), sai de Epitaciolândia, na fronteira do brasil com a Bolívia e o Peru. Coincidência ou não, de acordo com organismos internacionais de segurança pública, os dois países continuam sendo os maiores produtores de drogas do mundo, principalmente de cocaína.

De acordo com os primeiros resultados da operação batizada de “Tricoat” é uma alusão à técnica de pintura automotiva em que são utilizadas três camadas de tinta a fim de deixar a pintura com maior brilho, reluzente como pérola e também alude ao principal meio de transporte utilizado pelos traficantes, o terrestre, através de veículos. Os automóveis, geralmente carros de passeio, saem de Brasiléia e Epitaciolândia, no Alto Acre, como veículos ocupados por turistas interessados no Nordeste brasileiro, sempre abarrotados de drogas e se dirigiam principalmente a São Luís (MA) e à João Pessoa (PB).

A Polícia Federal começou a desconfiar desta nova conexão e rota de tráfico em janeiro deste ano, quando aprende 15 quilos de cocaína escondidos num veículo que trafegava pela BR-317, no trajeto Epitaciolândia/Rio Branco. Foi um trabalho feito em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nos dias seguintes, mais 70 quilos da mesma substância entorpecente e ficou constatado que os produtos apreendidos nas duas operações pertenciam ao mesmo grupo criminoso, que atua no Acre com a conexão com o Nordeste brasileiro.

Até o momento, segundo a PF, já foram cumpridos 20 mandados judiciais, sendo 15 de busca e apreensão e outros cinco de prisão preventiva, além do sequestro e bloqueio de valores em instituições financeiras.