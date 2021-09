Musicista lança curso de guitarra gratuito na capital acreana

O musicista Camilo Ganum irá ministrar o curso de guitarra “Do Básico aos Conceitos da Improvisação”, na escola Sonata de Música – Av. Nações Unidas, 880, Bosque. O projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc, através da Fundação Elias Mansour (FEM), que tem por objetivo movimentar e fomentar a cena cultural da capital acreana através de iniciativas de inclusão social.

As aulas serão realizadas todos os sábados, às 14h, e segundas-feiras, às 18h, até o dia 18 de outubro de forma gratuita e aberto ao público em geral de todas as idades. Os Interessados devem clicar no link https://forms.gle/nq2Nhzmiv5gzWWQD7 para preencher o formulário de inscrição.

“Neste curso para iniciados irei transmitir, de forma clara, princípios, conceitos e regras que compõem o básico necessário para aqueles que pretendem começar a surfar na “vibe” da improvisação, pretendo repassar um pouco das minhas buscas, pesquisas, cronologias caminhos harmônicos e melódicos, que pude aprender nesses últimos anos”, afirma Ganum.

As aulas foram elaboradas no formato para agradar quem tem experiência na área, iniciados ou quem se interessa por esse universo da improvisação e queira dar um Upgrade na sua habilidade.