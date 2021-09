Músico acreano realiza curso de produção e gravação musical em Rio Branco na próxima semana

O músico João Vasconcelos com apoio de Saci Produções e RB Studio realiza nos dias 20 a 24, 27 e 28 de setembro o curso Gravação e Produção Musical para iniciantes e pessoas com experiência na área da música. A inscrição é gratuita e pode ser feita por todos que tem interesse em gravação e produção musical.

O curso será produzido em duas partes: teórica, que acontece nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de setembro, das 18h às 22h, na Saci Produções e parte prática 27 e 28 de setembro, das 18h às 22h, na RB Studio. As inscrições devem ser feitas através do preenchimento do formulário disponível no Instagram do músico @joaovasconcelos_musica.

“Pode participar do curso qualquer idade e quem tem interesse por esse mundo da produção e gravação musical, quem tem home studio em casa e quem não tem também. Eu busquei equilibrar o conteúdo do curso para quem nunca se aventurou em uma gravação e para quem já tem certa experiência, ele está muito bem equilibrado”, explica João Vasconcelos.

A ideia de realizar este curso surgiu da vontade de compartilhar e trocar conhecimentos adquiridos em 15 anos de experiência em gravação e produção musical do músico acreano João, que está inserido no meio musical há 32 anos, quando iniciou na aula de teclado aos 7 anos. O músico também fez parte da banda acreana Los Porongas, que ganhou destaque no cenário musical nacional.

“Durante 10 anos tive estúdio em São Paulo, o Cambuci Roots, e ele funcionou como núcleo de produção musical para vários artistas nacionais que tiveram grande destaque como Daniel Groove. Quando vinha passar férias em Rio Branco, as pessoas procuravam e perguntavam por esse curso, até que surgiu a oportunidade pelo edital da Lei Aldir Blanc”, conta o músico.

Segundo João, a ideia de levar o curso para outros municípios do Acre é excelente e pensa em levar a troca de experiências para outras cidades em um outro edital, uma vez que este curso foi pensado especificamente para Rio Branco. No Acre, os editais da Lei Aldir Blanc são disponibilizados pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e tem possibilitado muitos projetos a acontecerem na área de formação, patrimônio e nas artes em geral.

“Nesses 11 anos eu vivi essa história da banda no Acre e também quando moramos em São Paulo, isso faz parte da minha carreira musical. Paralelo a isso, o interesse pelo estúdio sempre foi muito grande, então passei em média 10 anos da vida trabalhando com isso em São Paulo. Eu sempre estou aqui no Acre trocando as experiências e as vivências musicais com a ‘galera’ daqui. A saudade sempre é muito grande da terrinha”