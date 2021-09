N. Lima não se sabe se Raimundo Neném está preso na PF: ‘O que sei é que não está na Câmara’

O vereador N. Lima (PSL), presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, disse, nesta terça-feira (28), ao ContilNet, não ter informações de que um dos membros da Casa, Raimundo Neném (PSB) está detido pela Polícia Federal, conforme informado à reportagem por uma fonte.

O vereador é acusado de compra de votos na campanha de 2020, quando foi reeleito e estaria depondo, em companhia de uma outra pessoa, na sede do órgão, após ser conduzido em sua casa nas primeiras horas do expediente fresta manhã.

N. Lima disse que não foi avisado do caso mas revelou que o vereador não está no plenário da Casa. “Se ele está preso, eu não sai. O que sei é que não está não está no plenário da Casa”, afirmou.