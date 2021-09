Na Aleac, prefeito de Assis Brasil cobra remarcação territorial entre cidades da fronteira

Na manhã desta terça-feira,14, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, em Rio Branco.

O prefeito, que estava acompanhado pelos vereadores Juraci Pacheco, Wendell Marques e Wemerson Martins, externou toda sua preocupação quanto à regularização territorial na região de fronteira, onde segundo o gestor, a distribuição desordenada de limites territoriais e de habitantes prejudica as cidades da regional do Alto Acre, especialmente Assis Brasil.

Sem atualização do censo do IBGE, a distribuição per capta entre as cidades não traduz o quantitativo real de moradores que cada município possui e afeta diretamente na distribuição de recursos para as prefeituras.

Nicolau Júnior garantiu que vai acompanhar de perto o andamento dessa demanda na Casa do Povo e disse que em breve fará uma visita a cidade das três fronteiras.