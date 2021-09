Na ONU, Bolsonaro falará sobre meio ambiente, agropecuária e pandemia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse à CNN, neste domingo (19), que abordará vários temas no discurso de abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas, na próxima terça-feira (21). Entre os quais meio ambiente, turismo, agronegócio, além de ações do governo brasileiro no combate à pandemia.

O presidente Jair Bolsonaro chegou a Nova York por volta das 17h do domingo e no hotel Intercontinental se reuniu com três ministros para ajustar detalhes do discurso.

“A viagem foi tranquila. No discurso, irei falar sobre meio ambiente, turismo, agronegócio e as ações do governo no combate à pandemia. O texto, que já está pronto, será tranquilo e bastante objetivo. Irei apenas dar um novo polimento. Devo falar por cerca de 20 minutos e, a princípio, eu farei o discurso de improviso”, destacou Bolsonaro.

Na visita a Nova York , estão previstas reuniões bilaterais com alguns países. Na segunda, Bolsonaro se reunirá com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, no Consulado do Reino Unido em Nova York. Na terça, haverá uma reunião com o presidente da Polônia, Andrzej Duda.

Ainda na terça o chefe de estado brasileiro terá um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, antes do discurso de abertura às 9h da manhã. Bolsonaro deve retornar a Brasília às 21h.