Naldo Benny faz show sem autorização e 2ª apresentação é barrada em BH

O cantor Naldo Benny fez um show em Belo Horizonte (MG) sem a autorização da prefeitura, no último sábado (11/9), no bairro Nova Gameleira, na região Oeste da capital mineira. Uma segunda apresentação aconteceria ontem (12/9), no entanto, a fiscalização impediu a realização.

Nas redes sociais foram compartilhadas imagens e vídeos que mostram as pessoas sem máscara e descumprindo o distanciamento social. Desta forma, foram desrespeitados os protocolos sanitários contra a Covid-19. “Salve galera de BH. Obrigado. Que vibe. Tô gostando muito. A parada tá responsa demais. Vamo que vamo”, postou o cantor nos stories do Instagram.

