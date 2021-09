Nas redes, Jorge Viana se declara a Cruzeiro do Sul: ‘Enquanto governador, procurei dar o máximo de atenção’

“Sou um acreano da beira do rio Acre, demorei a conhecer o Juruá, mas me encantei com aquela região, com o seu povo e com sua cidade”, escreveu, na tarde desta terça-feira (28), o ex-governador e ex-senador Jorge Viana, ao se referir aos 117 anos de fundação da cidade de Cruzeiro do Sul, comemorados nesta terça. “Quando fui eleito governador, procurei dar o máximo de atenção aos cruzeirenses, que reclamavam do abandono de sua cidade por muitas administrações estaduais”, acrescentou.

De acordo com Jorge Viana “a cidade de Cruzeiro do Sul é uma festa para os olhos. Nesta época do aniversário da sua fundação, fica ainda mais bonita e o povo cruzeirense tem razão de se orgulhar. E sempre falei para minha equipe, os governadores que se elegeram depois, os parlamentares, os empresários, todo mundo: olhem para Cruzeiro, ali temos uma chance de promover um crescimento urbano com qualidade de vida para as pessoas, ainda dá tempo de planejar, elaborar bons projetos, evitar o crescimento desordenado”, acrescentou.

O ex-governador e ex-senador escreveu ainda que, “com esse espírito, demos a nossa contribuição. Hoje ando nas ruas de Cruzeiro e vejo melhorias que foram feitas ou iniciadas por nós, sempre ouvindo a população e procurando atender às suas reivindicações e desejos. Também procuramos valorizar o potencial turístico e econômico da região que tem a maior biodiversidade do planeta e as populações indígenas com uma cultura forte e cheia de sabedoria.

Segundo Jorge Viana, Cruzeiro do Sul merece continuar sendo olhada e cuidada com atenção. “Independente de preferências e divergências políticas, todos os acreanos devem se unir para mantê-la como a joia do Juruá, sempre brilhando e mostrando um caminho que liga o coração floresta ao futuro do mundo”.

Jorge Viana é, no entanto, o principal líder político regional, ao lado da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, contrário à estrada ligando Pucallpa, no Peru, ao Brasil, através da região do Juruá. O autor da proposta, senador Márcio Bittar, diz que quem é contra a estrada de fato não tem amor nenhum pelo Juruá ou por suas populações.