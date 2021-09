Neném Almeida crítica Segurança e diz que “violência no Acre só diminuiu porque facções fizeram trégua entre elas”

A declaração do deputado Neném Almeida (Podemos), foi feita na sessão desta quarta-feira (15) da Assembleia Legislativa do Acre, após uma fala do deputado Gehlen Diniz (Progressistas), que disse que entre os pontos positivos do Governo Gladson estava a redução da violência.

Almeida discordou do colega e disse que “a violência no Acre só diminuiu porque os chefes de facções fizeram um acordo entre eles”.

O deputado aproveitou ainda para dizer que o chamamento do cadastro de reserva da Polícia Civil poderia ajudar a solucionar de fato a violência no Acre.