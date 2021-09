“Nesta noite vou sonhar com vocês”: diz criança que quer ser policial em Mâncio Lima ao receber visita de militares e civis

Com isso os policiais decidiram fazer uma visita na residência da mãe das crianças, pois eles são irmãos e com a autorização das mães, eles fizeram um passeio com os policiais. “Chegando à residência haviam mais duas crianças e para elas não ficaram de fora com a autorização da mãe, os levamos para um passeio com eles na viatura da policia militar e os outros dois com os policiais civis, conheceram o quartel da policia em Mâncio Lima. Mostramos pra eles a estrutura do quartel e também como funciona a viatura de polícia”.

A polícia ficou de retornar na casa deles no final do mês de setembro, levando umas camisas , uniforme tanto da polícia militar quanto da civil. As crianças ficaram bastantes felizes e segundo o depoimento de um dos policiais a frase de uma das crianças o marcou bastante que foi que naquela noite “ele ia sonhar com os policiais pelo dia mágico que tiveram”, concluiu emocionado.

Participaram da surpresa às crianças, o sargento da Polícia Militar Di’Oliveira e sargento Ageu. Já da Polícia Civil participaram o policial civil Everton e Rogério.

As imagens aqui divulgadas são autorizadas pelos familiares.

Redação Juruá Online