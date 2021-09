Neyelle Brilhos se filia ao PDT, assume segmento LGBTQI+ da sigla e pode disputar eleições do ano que vem

Nova filada

A comunicadora Neyelle Brilhos é a mais nova filiada ao PDT do Acre. A novidade foi contada pelo presidente regional do partido, o deputado estadual José Luis Tchê, através das redes sociais, nesta sexta-feira (17). “Hoje pela manhã, tive a alegria de reunir e conversar com a querida Neyelle Brilhos, Neyelle é comunicadora e radialista há duas décadas em Rio Branco, é ativista pelos direitos LGBTQIA+ e filha de dois educadores que admiro bastante, o professor Gadelha e a professora Ercilia”, escreveu.

LGBTQI+

De acordo com Tchê, Neyelle deve assumir o segmento LGBTQI+ da sigla, o “PDT Diversidade”. “Em breve teremos mais um movimento de representatividade ativa, o PDT Acre é dos movimentos e de todos os nossos filiados”, disse.

2022

À coluna, a comunicadora disse que pretende disputar as eleições do ano que vem pelo PDT, mas ainda não se decidiu pelo cargo. “Irei lançar meu nome para as próximas eleições com propostas novas e ousadas para um povo que precisa de políticas públicas e não de cargos comissionados como a gente vem vendo. Aguardem que muita coisa nova vem por aí, pois a população vai ter uma mulher trans ativa na política lutando por todas as classes sociais e discutindo de forma aberta, clara e lado a lado com a grande massa que é a nossa população”, disse.

Agenda cheia

O vereador de Rio Branco, Samir Bestene (PP), tem mantido um ritmo acelerado nos trabalhos como legislador da Capital. Com visitas praticamente diárias aos bairros da cidade, o vereador vem se transformando em um dos rostos mais conhecidos da política local.

De andada

Só nesta semana o vereador esteve nos bairros Belo Jardim e Canaã, acompanhado da senadora Mailza Gomes (PP), para verificar a situação precária da ponte sobre o Igarapé Judia, quando a senadora se comprometeu em ajudar a comunidade; nos bairros João Eduardo, Carandá e Esperança, para verificar a precariedade das ruas e a falta de limpeza, quando indicou os problemas à Prefeitura; e na região do Parque Wildy Viana, onde é realizado a Expoacre, para escutar os problemas que os produtores enfrentam com a infraestrutura de suas barracas.

Diálogo

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) esteve ontem em Sena Madureira com o prefeito do município, Mazinho Serafim. De acordo com o deputado, os dois tiveram uma conversa franca e respeitosa sobre as intenções e projetos “para o futuro do Acre”.

PRF

Na manhã de hoje, o senador Sérgio Petecão (PSD) e o deputado estadual Neném Almeida (Podemos) estiveram na sede da PRF para discutir a ampliação do atendimento da corporação no Juruá com a construção de um posto avançado no trecho entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. “Gostaria de parabenizar o nosso senador Petecão pela articulação em busca de recursos também para a construção da sede própria da superintendência da PRF”, agradeceu o deputado.

A todo vapor

Por falar em Petecão, o senador revelou à coluna que sua agenda para o fim de semana está lotada. Só nesse sábado, o senador se reúne pela manhã com produtores rurais do Quixadá e reservou a tarde para realizar diversas reuniões com lideranças políticas visando as eleições do ano que vem. “O negócio tá bom, tá maravilhoso”, disse um animado Petecão.

Cobrança

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) usou a tribuna da Câmara Federal para cobrar do governador Gladson Cameli (PP) uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. “Pouco mais de 25% da população acreana tomou a primeira e segunda dose, ou dose única. Ou seja, não temos nem metade da população completamente imunizada. Esse não é o momento de suspender o envio de doses, mas sim de vacinar em massa e fazer busca ativa”, falou.