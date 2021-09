Neymar desabafa: “Não sei mais o que faço para me respeitarem”

Os recordes alcançados com a camisa da Seleção Brasileira deixaram Neymar feliz, mas não impediram que ele fizesse um desabafo depois da vitória por 2 x 0 sobre o Peru.

Depois de contribuir com um gol no triunfo no Recife e se tornar o maior artilheiro do Brasil na história das Eliminatórias, ultrapassando Romário e Zico, o atacante reclamou das críticas que tem recebido e pediu respeito.