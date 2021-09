O atacante Neymar aproveitou o “Dia do gordo” para, mais uma vez, fazer ironia com as críticas ao seu suposto sobrepeso no início da atual temporada. Em publicação no seu perfil do “Instagram”, ele repostou um outro post, que continha a imagem do personagem Homer Simpson, e escreveu:

“Já que a mídia sempre tem razão…. PARABÉNS PRA NÓS”