Nicole Bahls troca bife com ouro de R$ 25 mil por caldo de cana em Dubai

Luxar? Até a página dois para Nicole Bahls. A modelo e apresentadora está curtindo dias de descanso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas nem por isso está gastando dinheiro a torto e direito.

Em uma conversa com os fãs pelas redes sociais durante uma sessão de fotos, ela contou que não iria em um point dos influencers e famosos que frequentam a cidade: o restaurante Nusr Et.

“Estou doida para ir naquele restaurante, aquele do salzinho, e as meninas me falaram que comeram uma carne lá de R$ 25 mil reais. Tô apavorada. Não tem um bife mais barato não?”, questionou Nicole. Ela falava em referência a um prato em que a carne é decorada com folhas de ouro.

A apresentadora ainda revelou os preços das bebidas. “Setenta cinco reais uma cerveja? Estou apavorada. Cinquenta e seis reais uma coca-cola, tá amarrado. Quando a gente voltar vamos trazer uma mala só de cerveja”, deu a ideia aos risos.

Dayanne Bezerra, que a acompanha na viagem, ainda brincou. “Não dá para ganhar em real e gastar em Dirham”, disse a advogada sobre a moeda local. Segundo conversão desta quarta-feira (22), um Dirham é equivalente a R$ 1,43.

Após a sessão de fotos que o grupo estava fazendo no deserto, eles encontraram um estabelecimento mais popular e Bahls brincou: “Paramos em uma lanchonete finíssima no deserto. Aqui em Dubai também tem caldo de cana. Eu amo! Suco de laranja… Muito bom! Sugarcane”, concluiu.