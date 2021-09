No Acre, Feira Internacional de Artesanato fica disponível para visitação até 3 de outubro

Os acreanos têm até o próximo dia 3 de outubro para conhecer culturas de vários países na Feira Internacional de Artesanato Nações & Artes, exposta no Via Verde Shopping, em Rio Branco. Além do artesanato acreano, que agrada a todos os gostos, a atração reúne peças exclusivas de outros países, como Senegal, Índia, Marrocos e Chile.

A feira possibilita que os visitantes conheçam um pouco da cultura do país, tendo a oportunidade de adquirir itens diferenciados a partir de R$ 15,00 e levarem consigo uma lembrança cultural para vestir ou decorar seu ambiente, ou presentear alguém especial. A Nações & Artes estará exposta de acordo com o funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 11h às 22h.

Na edição de 2021, a feira tem o apoio do SEBRAE Acre, que comemora seus 30 anos e tem o propositor de dar ainda mais visibilidade para o artesanato local. Na feira, estarão diversos artesãos acreanos expondo suas peças.

A visitação é gratuita e cada stand é cuidadosamente ambientado com itens da sua região de origem e expõem produtos diversos, como tapeçaria, artesanato, vestuário, produtos para casa, acessórios, joias, tecidos, artigos de decoração, bijuterias e obras de arte.

O evento já passou por mais de 50 cidades do país. “Acreditamos que podemos alegrar os acreanos com a nossa arte e ajudar na economia local”, afirma Juliano Michei, idealizador do evento.