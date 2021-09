No Acre, movimento prepara ato de repúdio contra ministro da Educação

Com agenda marcada para a próxima quarta-feira (29) no Acre, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, não encontrará apenas festa para recebê-lo.

O Movimento Lutas Permanentes prepara um ‘ato de repúdio’ ao ministro e se articula para estar presente já na sua chegada ao Acre.

O movimento é o mesmo que lidera os atos contra o presidente da Republica Jair Bolsonaro e reivindicam universidade pública gratuita e popular. Para o movimento nesta quarta eles convidam todos “que queiram deixar um recado ao Ministro devido ao seu tratamento a educação a se somar”.

Agenda no Acre

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, estará no Acre nesta quarta-feira, 29, para cumprir agenda de inaugurações, visitas técnicas e reuniões. Ribeiro vem ao Acre a convite da senadora Mailza, que a pedido da Ufac e Ifac, apresentou as demandas das instituições.

Na ocasião, será feita fará a entrega de 35 ônibus do programa Caminhos da Escola, adquiridos pelo Governo do Acre, 10 caminhões do programa Alimenta Brasil e apresentação do projeto do Parque Tecnológico do Acre, no Teatro Universitário da Ufac e da inauguração do Serviço de Psicologia da Ufac, a partir das 10h, ambos na sede do campus em Rio Branco.

O ministro vem acompanhado pela equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão responsável pela execução das ações e programas da educação básica no país, como a alimentação e o transporte escolar. A equipe vai atender prefeitos de todos os municípios para tirar dúvidas sobre os recursos disponíveis e como ter acesso aos programas do Ministério da Educação. Os atendimentos serão no Teatro Universitário da Ufac.

Ele participa ainda do lançamento da Cápsula do Tempo da Reitoria do Instituto Federal do Acre (IFAC) e entrega da 3ª fase da obra do campus Avançado Baixada do Sol (antiga Escola da Floresta). Os eventos serão realizados na Via Chico Mendes, no 2º Distrito de Rio Branco, a partir das 08h, local onde está sendo construída a sede própria da Reitoria.