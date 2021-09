No Acre, rebanho bovino tem alta de 8,3% em 2020 e chega a marca de 3,8 milhões de cabeças, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 29, dados da Pesquisa de Pecuária Municipal (PPM) 2020, que fornece informações sobre os efetivos da pecuária que existem no município, além de dados da produção de origem animal. A pesquisa inclui bovinos, suínos, matrizes de suínos, galináceos, galinhas, codornas, equinos, bubalinos, caprinos e ovinos.

No Acre, o rebanho bovino teve alta de 8,3% e alcançou a marca de 3,8 milhões de cabeças de gado. A capital acreana é líder no ranking de cabeças de gado, com 529,5 mil, que corresponde a 14% da população bovina estadual. O município de Sena Madureira ocupa o segundo lugar com 364,5 mil e em terceiro lugar está Senador Guiomard com 340,8 mil.

A produção do leite de vaca chegou a 42,5 mil litros e os dados do IBGE apontam queda na produtividade, em relação a 2019, a produção caiu em 0,4%. O município de Acrelândia lidera o ranking de produção, com 4,5 mil litros de leite produzidos em 2020, que corresponde a 10,6% da quantidade total, mas com redução de 4,6% em relação ao ano anterior. O segundo lugar é de Plácido de Castro, com 4,2 mil litros e Senador Guiomard 4,1 mil litros de leite.

A Pesquisa da Pecuária Municipal é anual e abrange os níveis nacionais, de grandes regiões, estados, mesorregiões, microrregiões e municípios. A tabela completa pode ser encontrada no site do IBGE na página da Pesquisa da Pecuária Municipal.