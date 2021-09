No Alto Acre, Prefeitura decide realizar desfile cívico em comemoração a independência do Brasil

Tomando todos os cuidados devido a pandemia da covid-19, a prefeitura de Epitaciolândia vai realiza nesta sexta-feira, dia 03 de setembro, um desfile Cívico em alusão a data em que todos os brasileiros comemoram os 199 anos de sua independência.

O desfile acontecerá na Avenida Santos Dumont em frente a Praça 28 de Abril, ao lado da Rodoviária.

Segundo informou a organização, o desfile não vai contar com a presença de alunos devido aos protocolos de segurança e prevenção a convid-19.

“Uma data como essa, não podemos deixar passar em branco, por isso vamos realiza um desfile cívico com a participação de servidores, Autoridades Militares, Legislativo e outros seguimentos, com isso, estamos buscando o resgate do civismo em nosso município, o ano que vem sem sombras de dúvidas vamos fazer um grande desfile para prestigiar nossa população”, destacou o Prefeito Sérgio Lopes.

O Desfile será as 17h30 com a concentração em frente a praça Brasil Bolívia.