No AM, mulher de 20 anos pede carro por aplicativo e desaparece

Uma amazonense moradora de Manaus, identificada como Nagila Rachel Rego dos Santos, de 20 anos, está desaparecida da cidade desde a última sexta-feira, dia 11. Ela desapareceu após pedir um carro através de aplicativo de celular.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), está investigando o caso e está espalhando a foto da jovem pedindo ajuda da população, inclusive em estados vizinhos ao Amazonas.

Ela desapareceu no dia 11 por volta das 14h, após sair da residência de um amigo, no conjunto 31 de Maio, bairro Japiim, zona Sul da capital amazonense. De acordo com Boletim de Ocorrência (BO) registrado nesta quinta-feira (16) por David Gonçalves de Souza, 34, amigo de Nagila, ela desapareceu após solicitar um carro por aplicativo de mobilidade, e sair da casa dele com destino a uma maternidade.

Ainda segundo David, até o momento a jovem não retornou, e ele não soube informar o nome do motorista do veículo. A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Nagila que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).