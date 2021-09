No dia em que Brito da PopShow faria aniversário, “filho” descobre aprovação em escola de política: “Não desisti”

Richard Brilhante, licenciado em História pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e suplente de vereador em Rio Branco, foi um dos quatro aprovados do Acre em uma turma com 150 alunos de todo Brasil na RenovaBR, escola que prepara brasileiros para ‘fazer boa política’. A descoberta aconteceu em 30 de agosto, coincidentemente, no dia em que Amilton Brito, o Brito da Pop Show, faria aniversário. Richard é filho ‘do coração’ de Brito.

“Foi um dia que tinha tudo para iniciar de forma bem triste, de certa forma, mesmo sendo o dia do aniversário dele, que eu procuro lembrar de coisas boas, você tem muita saudade e ela se reafirma em dias e datas especiais. Quando eu fui aprovado no Renova, foi aquela ideia de que ele está comigo ainda, como se ele dissesse para eu continuar a luta aqui embaixo, que ele ainda está me dando forças e torcendo por mim”, diz, emocionado.

Richard conta que o principal motivo de ter se inscrito foi a capacitação política e a necessidade de se qualificar para participar de pleitos eleitorais, debates políticos e formação de políticas públicas que causem impactos positivos nas pessoas. No ano anterior, Richard havia tentado participar do processo seletivo do RenovaBR Cidades e não foi selecionado. “Eu não desisti, inclusive não desisti de ser candidato mesmo não tendo passado no processo que era anterior às eleições municipais, não fui eleito por 100 votos, mas consegui fazer uma campanha dentro do que eu acredito”, explica.

“Foi uma alegria quando eu descobri que tinha sido selecionado, porque são várias etapas, avaliações, fizemos testes, gravamos vídeos, participamos de atividades em grupo, onde você é constantemente avaliado e não existe preliminar do desempenho, você é pego de surpresa, ainda mais com uma seleção com 12 mil participantes. Fiquei muito orgulhoso com tudo que foi feito durante esses sete meses”, fala Richard.

RenovaBR

A RenovaBR é uma escola de formação política mantida por cidadãos que acreditam em uma democracia mais saudável, participativa e representativa. A Jornada Renova, onde acontece a formação de novas turmas, tem momentos distintos para inscrição: O Ciclo I e II, independente de qual ciclo o candidato se inscreva, a Jornada Renova é composta por sete etapas, divididas em três fases: apresentação, desenvolvimento e interação. Com a turma de 2022, em que Richard foi selecionado, não seria diferente.

“O processo de seleção do RenovaBR foi uma formação política em si, mesmo com essa fase de seleção que contou com 12 mil participantes e finalizou nessa turma que vai iniciar agora com 150 estudantes, foi um período de muito aprendizado, nós participamos de simulação de tomadas de decisões, participamos de vídeo-aulas e depois respondemos questionários, foi uma fase bem interessante, principalmente a imersão”, conta.

De acordo com Richard, a imersão aconteceu com a formação de um grupo de trabalho com pessoas de várias ideologias e, juntos, cada pessoa com o que acredita ser melhor para o país, precisaram desenvolver um projeto para o Brasil, que esteve acima de todas as convicções pessoais dos inscritos.

Quando a turma iniciar os estudos, as aulas acontecem duas vezes ao mês, no sábado, em formato virtual, contudo, durante a semana os conteúdos estarão disponíveis para os alunos. Há a possibilidade dos alunos participarem de encontros presenciais, mas depende da situação da pandemia de coronavírus para realizar. “No início do ano que vem, de janeiro até março, serão atividades mais práticas, justamente com o intuito de engajar aqueles que vão ser candidatos a deputado estadual ou federal”, diz Richard.