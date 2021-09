No mesmo dia, do mesmo mês, homem que teve moto roubada recebe veículo de volta 9 anos depois

Seria mais um dia de trabalho o Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, localizado em Brasiléia, se deslocarem para acidade de Cobija (lado boliviano), afim de recuperar um veículo roubado no lado brasileiro.

Mas, neste dia 23 de setembro especificamente, nove anos atrás quando acontecia a enchente de 2012, Charles Lima Alencar teve sua moto roubada. Passados quase 10 anos, já não esperava mais recuperar seu veículo.

Foi quando recebeu um contato do Comando do 5º Batalhão avisando que sua moto havia sido localizada e poderia vir para que fosse lhe restituída. O veículo modelo Honda/Fan, foi roubada no Bairro Cidade do Povo, localizado na cidade de Rio Branco e trazida para a fronteira, sendo apreendida pela Polícia Nacional Boliviana, ficando guardada até o dia de hoje.

Segundo a comandante do 5º Batalhão da PM, Major Ana Cássia, destacou a importância dessa sintonia entre as forças de segurança na Fronteira, o que resulta em ações como essa, devolvendo um bem que já estava sendo dado como perdido por parte do proprietário.

A restituição foi acompanhada pelo subcomandante, Tenente Tales Rafael, que também compartilhou do mesmo pensamento e destacou ainda que, “Essa integração aqui na fronteira é primordial, o que resulta em momento como esse, vendo um cidadão recuperando sua moto depois que quase 10 anos e no mesmo dia em que foi roubada”, finalizou.