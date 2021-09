Nova operação contra tráfico de droga em Cruzeiro do Sul; polícia cumpre 17 mandados

Com o apoio de homens das polícias Civil e Militar do Acre, a Polícias Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (24), em Cruzeiro do Sul, a “Operação Trapiche”, que visa desarticular organização criminosa de tráfico de drogas na região.

Estão sendo cumpridos 17 mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organizações da comarca de Rio branco, dos quais 15 são de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva. Participaram da operação aproximadamente 60 policiais envolvidos.

Os mandados judiciais foram expedidos com a finalidade de encontrar mais indícios da participação dos envolvidos nas condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 2 da Lei 12.850/13 (organizações criminosas).

A “Operação Trapiche” foi idealizada entre as Forças de Segurança, como mais um trabalho em conjunto em combate ao tráfico de drogas e organização criminosa. Dois dos alvos sob investigação, são vistos pelos demais integrantes da organização criminosa como lideranças locais, que podem estar relacionado ao aumento da criminalidade na região central de Cruzeiro do Sul.

Fotos: Assessoria