“O amor não mata”: Aleac e MPAC lançam campanha sobre alerta a feminicídios no Acre

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

MISS UNIVERSO ACRE

O mais tradicional concurso de beleza do estado, o concurso Miss Acre, será realizado no dia 7 de outubro, quinta-feira, às 21h, no espaço Gran Reserva, localizado no antigo aeroporto de Rio Branco.

Seis candidatas, concorrerão ao título da mais bela acreana.

Confira as candidatas e faça sua torcida!

Yasmim Valente Leandro Marais

20 anos

Altura: 1.68

Profissão: Estudante de Engenharia Nuclear

Município de Rio Branco

Idioma: Inglês intermediário

Daniela Barivieri Pacheco

27 anos

Altura: 1.67

Profissão: Servidora pública federal e empreendedora/ Bacharel em Análise de Sistemas com MBA em gestão, empreendedorismo e marketing.

Município de Brasiléia

Idioma: Inglês básico

Vitória Silva da Costa de Brito

23 anos

Altura: 1.68

Profissão: Servidora Pública/ Graduanda Fisioterapia/Economia

Município de Mâncio Lima

Idioma: Português/ Italiano

Nayra Sthéphanny da Silva Santos

20 anos

Altura: 1.72

Profissão: Formada em Educação física/licenciatura

Município de Xapuri

Kailanny Rodrigues Neves

18 anos

Altura: 1.74

Profissão: Estudante

Município de Tarauacá

Juliana Teixeira Rodrigues Melo

26 anos

Altura: 1.76

Profissão: Formada em Direito/empreendedora

Município de Cruzeiro do Sul

Idioma: Inglês básico



O concurso Miss Universo Acre- 2021 tem como coordenadora promoter Meyre Manaus, há mais de 15 anos, por isso tornou-se um elemento incorporado na vida cultural do acreano.

Os ingressos são limitados e já estão à venda, ao preço de R$40,00, na loja Ótica Moderna.

Mais informação pode ser obtida através do telefone: 99249-3296!

NIVER JULIANA

A maravilhosa intérprete de libras e modelo, Juliana Bernadino deu mais uma volta ao redor do sol no domingo (19) ganhando vários carinhos dos familiares e amigos. A coluna registra e deseja tudo de melhor!

NIVER JAIRO GABRIEL

A família Saldanha e Farias estão só felicidade com a chegada na quinta-feira (23) do casal, Mirla Saldanha e Jairo Santos de Farias e o pequeno Jairo Gabriel para comemorarem os 4 aninhos de Gabriel com a família no Acre no domingo (26).

MARCIA BACKS – AMANDITA

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes. Promoção que cabe em seu bolso!

Contato: 99900-2149

CLÍNICA DR. ANA CAROLINA

Dr. Ana Carolina sempre trazendo o melhor para suas clientes, está em São Paulo onde trará uma nova tecnologia que que trata gordura localizada, flacidez e celulite.

Informações: 99927-1511

CAMPANHA “ O AMOR NÃO MATA”

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em parceria com o Ministério Público do Acre (MPAC), lança a campanha “O amor não mata”, uma iniciativa que visa fazer um alerta sobre o índice de feminicídios no Estado.

A Campanha evidência a importância de denunciar o agressor antes que seja tarde demais.