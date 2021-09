O Boxe está estranho – e divertido ultimamente

Desde que algumas celebridades que não tinham nada a ver com esportes de combate decidiram fazer lutas de exibição de boxe, tivemos vários eventos estranhos envolvendo pouca técnica e muito hype. O lado bom disso é que algumas estrelas dos esportes de combate decidiram entrar na onda e participar de algumas lutas de boxe, mesmo com a idade avançada, como é o caso de Anderson Silva, Evander Holyfield e muitos outros. E é sobre isso que vamos falar neste artigo. A seguir você vai ler sobre:

A luta entre Jake Paul e Tyron Woodley

A luta entre Anderson Silva e Tito Ortiz

A luta entre Vitor Belfort e Evander Holyfield

O que os jornalistas dizem sobre essa nova onda no boxe

Como as casas de apostas estão reagindo com essas lutas

Uma dica para quem gosta do boxe clássico

E muito mais

Jake Paul vs. Tyron Woodley

Vamos começar com um dos principais responsáveis por esse segmento secundário do boxe, o ex-ator da Disney Jake Paul e sua luta mais recente contra Tyron Woodley. O combate aconteceu em 29 de agosto de 2021 e Jake Paul venceu por decisão dividida. Esse foi a luta mais dura de Jake Paul segundo o próprio. Dessa vez ele enfrentou o ex-campeão do UFC Tyron Woodley. Algumas pessoas viram o resultado como uma vergonha para o ex-lutador de MMA, enquanto Woodley apontou que a luta não teve antidoping e que isso foi um fator decisivo. Esse não foi o primeiro lutador de MMA que Jake Paul conseguiu vencer, o primeiro foi Ben Askren. Askren foi nocauteado por Jake.

Anderson Silva vs Tito Ortiz

Dessa vez vamos falar sobre um combate um pouco mais sofisticado, ao menos no que diz respeito ao nível dos lutadores. Estamos falando de duas lendas do MMA: Silva e Ortiz. O combate aconteceu em 11 de setembro de 2021. Essa foi a segunda vez que Anderson Silva lutou boxe desde que se aposentou do MMA. A primeira vez foi contra Julio César Chávez Jr., este último considerado uma lenda do boxe. Silva venceu Chávez Jr. por decisão. Já contra Tito, o brasileiro foi destruidor e conseguiu a vitória por nocaute no primeiro round.

Vitor Belfort vs Evander Holyfield

Esta luta não estava planejada. Era para ser um combate entre Belfort e Oscar de la Hoya, mas este último pegou COVID e Evander Holyfield decidiu dar um passo adiante e pegar o combate. O evento aconteceu em 11 de setembro, mesmo evento que a luta de Anderson Silva contra Tito Ortiz. A luta deu a lógica, Belfort é muito mais novo e mais ativo que Holyfield, ele conseguiu nocautear seu adversário no primeiro round. Vale a pena lembrar que Evander Holyfield estava com 58 anos contra um Belfort de apenas 44.

O que os comentaristas esportivos acham dessa nova onda de Boxe

Alguns comentaristas esportivos, pessoas importantes como Luiza Lima Correia, você pode ler sobre ela aqui, elogiaram a iniciativa desses lutadores. Para alguns especialistas, é uma forma de vermos lendas do esporte de volta nos ringues. Entretanto, outros profissionais não enxergam isso com bons olhos. A principal crítica é que muitos desses lutadores estão arriscando a própria saúde, como foi o caso de Evander Holyfield que lutou com 58 anos.

Sobre os youtubers e outras celebridades que participam de eventos de boxe, a situação também divide opiniões. Alguns comentaristas chamam de circo, outros acham que é uma oportunidade excelente de atrair um público diferente para o esporte.

As casas de apostas estão adorando essas lutas

Aparentemente não há muitas críticas a esses eventos feitas pelos apostadores. As casas de apostas estão em alta e esses eventos fazem parte disso. A grande quantidade de palpites esportivos sobre essas lutas também é uma prova de que esses eventos estão caindo nas graças do público no geral.

Dica para quem gosta do boxe raiz

Talvez você seja um fã do boxe tradicional e está odiando todas essas lutas de exibição. Se este é o seu caso, não se preocupe, temos um evento para você. Em 9 de outubro de 2021, vai acontecer a luta entre Deontay Wilder e Tyson Fury. Este será o terceiro combate entre esses dois. A primeira luta foi um empate questionável.

A segunda luta foi uma vitória por nocaute técnico, sendo que a equipe de Deontay Wilder chegou a jogar a toalha. Esta luta está sendo bastante esperada pois em caso de vitória de Tyson Fury, o mesmo pode enfrentar Anthony Joshua em uma luta que pode valer a unificação dos títulos da categoria peso pesado, algo que não acontece a mais de uma década.

Considerações finais

Ame ou odeie isso, não há como negar que esses eventos secundários de boxe estão chamando a atenção das pessoas. Anderson Silva já deixou claro que pretende lutar boxe novamente e Belfort segue na mesma linha. Ao que tudo indica, vamos conferir alguns combates importantes nos próximos anos entre ex-lutadores e pessoas de fora do boxe.