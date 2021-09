O PlayStation tá diferente! Yudi Tamashiro mostra rotina no AC, visita Mercado do Bosque e ‘baixaria’ viraliza

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

O ex-apresentador do programa Bom dia & Cia do SBT, Yudi Tamashiro, usou suas redes sociais para mostrar sua rotina no Acre. Em seus posts no Instagram, Yudi compartilhou vídeos na Igreja Batista do Bosque, onde participa de eventos.

Na legenda, o cantor gospel usou a frase que deixou bastante conhecido como apresentador infantil: O PlayStation tá diferente! 😂😂😂 Q emoção 😢 antes gritavam PlayStation e hoje JESUS CRISTO ❤️🔥

Yudi também aproveitou a passagem no Acre para experimentar a famosa ‘Baixaria Acreana’, prato típico local. No feed do seu Instagram, o ex-peão do reality ‘A Fazenda’ comentou a experiência gastronômica: “Desde que cheguei aqui no Acre, o pessoal fala que eu tinha q experimentar esse prato chamado “Baixaria”! E tá aprovado, selo Yudi de qualidade! 😂🤪👋”