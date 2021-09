Onça mata filhote de búfalo, come parte do corpo e volta para devorar pedaço de carcaça, no Pantanal; veja vídeo

Após caçar e comer parte do búfalo, a onça voltou ao local para comer um pedaço da carcaça, momento em que o flagra foi feito ( CLIQUE AQUI e assista ao vídeo) .

Segundo o produtor rural Gerson Prata, de 65 anos, a câmera foi instalada após um funcionário da fazenda ver pegadas da onça na propriedade e ficar com medo.

“Ele foi participar de um retiro e voltava de bicicleta na estrada, quando viu as pegadas da onça por cerca de 50 metros e depois viu o sangue e o filhote de búfalo. Ele tinha comido só o peito e deixou a carcaça ali. O peão chegou desesperado, não tinha nada para se defender se acontecesse alguma coisa. Nós, então, fomos lá e colocamos a câmera, que flagrou a onça retornando para terminar e devorar o restante, deixando só um resto da carcaça”, contou Gerson ao G1 .

“Teoricamente é algo difícil por aqui, mas, aconteceu. É uma cena bem do mundo animal, na verdade. Depois, nós pegamos a câmera e vimos a onça terminar a caçada. Teve gente que falou que estava com dó, só que a gente tem que entender que faz parte da cadeia alimentar, em que um sobrevive do outro”, finalizou.