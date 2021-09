Operação da PF no AC e em mais 7 estados sequestra 150 veículos, avião e lancha de organização criminosa

Uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quarta-feira (15) sequestrou 150 veículos, vários deles de luxo, pertencentes a uma organização criminosa com forte atuação nacional no tráfico de drogas.

A operação Carga Prensada é realizada nos estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao todo, 270 policiais cumprem 45 mandados de prisão e 63 mandados de busca e apreensão.

A Justiça também autorizou o sequestro de aeronave, uma lancha e imóveis de propriedade da organização criminosa. Todos os bens foram comprados através de atividades ilícitas.

Segundo investigação da PF, os integrantes da quadrilha faziam o envio de grandes quantidades de cocaína de Rondônia, através de caminhões, para outros estados.

“Ao mesmo tempo, o grupo realizava a aquisição de cargas de maconha do Mato Grosso do Sul para serem distribuídas nos estados de Rondônia e Acre”, diz a PF.

Desde o início da investigação, no final de 2019, mais de 2,5 toneladas de drogas foram apreendidas pelas polícias (PRF e PM).

Além do tráfico, a quadrilha atuava no comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de capitais e falsidade ideológica.

