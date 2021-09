Operação na Precisa sela prorrogação da CPI, dizem integrantes da comissão

A busca e apreensão pela Polícia Federal nas sedes da Precisa Medicamentos nesta sexta-feira (17) sela o adiamento dos trabalhos da CPI da Pandemia e recoloca o caso Covaxin como prioritário nos trabalhos da comissão.

A avaliação é de integrantes e técnicos da CPI da Pandemia ouvidos pela CNN.

A operação desta manhã na empresa foi trabalhada sob alto sigilo dentro da comissão e após intenso debate jurídico e consulta a Advocacia Geral do Senado, que formalizou o pedido ao Supremo Tribunal Federal.

Havia dúvidas se uma CPI poderia pedir uma diligência desse porte à PF.

Prevaleceu o entendimento de que isso seria possível e o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi quem a autorizou.

O objetivo principal da operação é buscar dados que ajudem a CPI a fechar o caso Covaxin, que ganhou fôlego no final do primeiro semestre na comissão, mas que no retorno dos trabalhos não conseguiu fechar todas as suas pontas.

E a decisão do governo de cancelar o contrato, após a Controladoria Geral da União suspendê-lo, acabou por ajudar nesse processo, ao lado do próprio descredenciamento pela Bharat da Precisa como sua representante no Brasil.

