Os 5 signos mais inteligentes do Zodíaco

A inteligência pode se manifestar através da compreensão, do raciocínio, das decisões, e, principalmente, dos nossos pensamentos. Dessa forma, quando se fala sobre quais são os signos mais inteligentes do Zodíaco, a astrologia considera diversos comportamentos e características de cada um deles, além do planeta regente — especialmente Mercúrio, o planeta da comunicação e pensamentos — e a qual dos 4 elementos pertencem, pois, cada um carrega aspectos de sabedoria e conhecimento.

Para os signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário), a racionalidade e a sociabilidade são fatores essenciais nas relações interpessoais; já os regidos pela Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) costumam agir com praticidade e realismo; os nativos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes) são representantes da inteligência emocional, intuitiva e sensível; por fim, os signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário), se importam com a ação e atitude.