Pabllo Vittar faz anúncio sobre estado de saúde e assume desespero: “Tô com medo”

Na manhã desta segunda-feira (20), Pabllo Vittar amanheceu sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Em resumo, inúmeros internautas começaram a especular sobre a saúde da famosa, em virtude de uma brincadeira feita por um de seus fãs há algum tempo.

A princípio, a cantora viralizou por conta de uma imagem sobre um de seus shows em 2017, com a ‘Vai Passar Mal Tour’, em virtude de seu primeiro álbum. No anúncio, dava-se a entender que ela iria passar mal exatamente no dia 20 de setembro, às 17 horas.

Sendo assim, em meio à pandemia e a falta de shows, a imagem se tornou ainda mais cômica, sendo tema de um perfil no Twitter. Lá, uma contagem regressiva foi iniciada para deixar claro o dia em que Pabllo Vittar passaria mal.

Por conta disso, desde a última semana a cantora está dando o que falar, e resolveu entrar na brincadeira. Há alguns dias, em meio à contagem, a drag queen mais famosa do mundo desabafou sobre a situação. “tô com medo”, respondeu ela, na publicação sobre os últimos dois dias.