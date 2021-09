Pacheco espera que sabatina de André Mendonça seja marcada ‘em breve’ pela CCJ

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta sexta-feira (24) esperar que a sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), seja realizada “o mais breve possível”.

“Já fizemos muitas sabatinas nesse primeiro semestre mesmo com a dificuldade de audiências durante a pandemia. Nos incumbimos inclusive do Augusto Aras para a PGR. Não será diferente com a indicação do Supremo, espero que o mais breve possível”, afirmou o senador em São Paulo, após se reunir com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Pacheco também afirmou que o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da CCJ, tem ciência da responsabilidade em relação ao tema – Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a vaga de Celso de Mello há mais de dois meses.

“A sabatina do André Mendonça é tarefa da CCJ, que precisa designar uma data para esforço concentrado com presença física de senadores. Essa e outras indicações demandam isso. Isso pode se resolver muito brevemente, estou me esforçando para isso, sabem do meu esforço para tratar com Davi Alcolumbre”, completou Pacheco.

