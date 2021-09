Pacientes do Saúde Itinerante em Senador Guiomard recebem serviço de endodontia

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do programa Saúde Itinerante Especializado, e em parceria com a Prefeitura de Senador Guiomard, ofertou nos dias 17 e 18, sexta-feira e sábado, na Escola Estadual Veiga Cabral, ações de saúde para pacientes previamente agendados.

Uma novidade do programa foi a implantação do projeto-piloto de endodontia, com serviço de tratamento de canal, em que profissionais capacitados e com equipamentos modernos atenderam pacientes que aguardavam tratamento por meio do Centro Especializado de Odontologia (CEO). Os procedimentos especializados foram efetuados em uma única sessão.

Para o responsável pela Divisão de Odontologia Especializada da Sesacre, João Leite, “a ação promoveu um recurso terapêutico conservador [bucal], permitindo a reinclusão social, ao possibilitar aos cidadãos atendidos a oportunidade de sorrir, em vez de mutilar. A gestão foi pioneira, levando atendimento endodôntico especializado à população de Senador Guiomard, sendo este um projeto-piloto para que essa ação se estenda por todo o Acre, reduzindo a demanda reprimida de pacientes do interior que buscam atendimento. É a odontologia especializada ao alcance de todos”.

Além disso, foram realizadas consultas médicas nas especialidades de medicina da família, pediatria e ginecologia e obstetrícia; exames laboratoriais e de apoio diagnóstico – ultrassonografia e preventivo do câncer do colo do útero (PCCU), atendimentos odontológicos, de enfermagem e de serviço social, entrega de medicamentos e vacinação, num total de mais de mil atendimentos.

O programa Saúde Itinerante Especializado leva serviços médicos, medicamentos e vacinação, entre outros, a comunidades muitas vezes até em lugares de difícil acesso, com o objetivo de trazer mais qualidade de vida à população.