Pais vendem filha de 11 anos em troca de três cervejas no Maranhão

Os pais de uma menina de apenas 11 anos foram presos nessa quinta-feira (9), na cidade de Pinheiro, a 333 km de São Luís, após venderem a criança para um homem em troca de três cervejas. O casal, que não teve as suas identidades reveladas, foram presos pelo crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

A investigação contra os pais da menina chegaram ao conhecimento da polícia no final do mês de agosto, quando os policiais foram informados, por meio de uma denúncia anônima, que os pais, moradores de um povoado em Pinheiro, haviam vendido sua filha para um homem em troca de três cervejas .

Após realizar diligências, a polícia confirmou a veracidade dos fatos contra os pais da menina. De acordo com a polícia, um dia após ter sido vendida, a menina conseguiu fugir da casa do homem que tinha participado da venda e retornou para casa de seus pais, porém eles negaram abrigo a ela.

A criança foi encaminhada aos cuidados do Conselho Tutelar que adotou medidas de proteção a sua integridade. Os pais e o homem que comprou a menina foram levados para a delegacia, onde vão ficar presos.

Leia mais em G1, clique AQUI!