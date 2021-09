Participante do BBB 9 morre de AVC aos 43 anos, em São Paulo

Participante do BBB 9, Josy Oliveira morreu aos 43 anos, em São Paulo. De acordo com informações de familiares divulgadas pelo G1, ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) durante uma cirurgia para tratar de um aneurisma e não resistiu. Segundo o UOL, o corpo será cremado e a família autorizou a doação de órgãos.

A mineira havia descoberto o aneurisma no final de 2020. Formada em psicologia, Josy estava se dedicando à carreira de cantora desde que foi eliminada do programa global, em 2009. Ela deixa um filho, Matheus, de 5 anos, e o marido, o designer Daniel Ramos.

“Obrigado por ter me escolhido e dado o privilégio de compartilhar sua vida comigo por 12 anos com o mais puro amor […] Obrigado pela sua vida que vai permanecer para sempre viva em todos que tiveram a oportunidade de te ter por perto”, escreveu Daniel, ao lamentar a perda da mulher, em uma postagem nas suas redes sociais.

Tallia Sobral, vereadora eleita pelo PSOL de Juiz de Fora, onde a ex-BBB nasceu, também lamentou a morte. “Que notícia triste! Acabei de ficar sabendo sobre o falecimento de Josy Oliveira. Ela fez parte da nossa vida LGBT no People, era nossa cantora aos domingos e sempre muito acolhedora. Guardo com carinho um CD autografado. Um abraço na família e amigos!”, escreveu, em sua conta no Twitter.