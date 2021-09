Passageiro de ônibus com destino ao Acre é preso com mais de 1 kg de maconha

Um homem foi preso durante Operação Horus, realizada por policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) na madrugada de sábado (4). Com o suspeito, foram encontrados cerca de 1,5 kg de maconha. O flagrante aconteceu em um entroncamento da BR-364 e BR-425, na região de Abunã, em Porto Velho (RO).

De acordo com o Denarc, no momento da abordagem, o suspeito fingiu estar dormindo. Porém, por conta da revista realizada no ônibus de viagem, todos os passageiros tiveram que descer e terem a bolsa revistada.

A droga, que estava em formato de bisnaga, foi encontrada dentro da bolsa do homem. Questionado, o suspeito disse que levaria a droga para ser comercializada no Acre. Diante da situação, foi dada a voz de prisão.