Pastor vem ao AC para ‘missão’, apaixona-se por Sena Madureira e comemora 31 anos de município: “Amo essa terra”

Prestes a comemorar 117 anos de fundação, a cidade de Sena Madureira se destaca ao longo dos anos por ser uma terra acolhedora. Sua formação histórica e cultural sofreu grande influência de famílias vindas de outros Estados do Brasil, especialmente no auge da borracha, considerada o ouro negro da Amazônia.

Muitos moradores oriundos de outros Estados conseguiram romper vários anos distantes de suas famílias e ainda hoje permanecem em Sena, contribuindo com o seu desenvolvimento. Um deles é o Pastor Celso Gregório de Lima, maior liderança da Igreja Assembleia de Deus, em Sena Madureira.

Natural de Tupaciguara, interior de Minas Gerais, pastor Celso chegou em Sena Madureira em 1990 e, de lá pra cá, não quis mais retornar para a sua terra natal. “Minha vinda para o Acre começou em 1984 com o encontro de Missões – Gideões Missionários da última hora. Na verdade, eu iria para o Estado de Roraima, mas Deus mudou os planos e acabei vindo para o Acre. Trabalhei dois anos e meio em Rio Branco. Só depois vim pra Sena Madureira”, relembrou.

Ele era da secretaria de Missões da Assembleia de Deus e se encontrava bem acomodado na capital, porém, por conta própria pediu pra ser destacado para o interior do Acre. “Eu queria apresentar um trabalho. Lembro que meu superior chegou a questionar: Se está bem na capital pra que ir para o interior? Mesmo assim, fui atendido e em 1990 cheguei em Sena Madureira”, frisou.

31 ANOS DE UM TRABALHO FRUTÍFERO EM SENA MADUREIRA

Ao chegar em Sena Madureira, o pastor Celso Gregório encontrou somente o templo-sede da Assembleia de Deus e mais duas congregações, todas elas na zona urbana. Atualmente a Assembleia conta com seu templo-sede, na Rua Padre Egídio, centro da cidade e mais 56 congregações, espalhadas pelos Bairros, Rios e ramais. “Graças a Deus, temos visto o crescimento da Igreja em todas as áreas: Social, física e espiritual. Até o final deste ano, vamos inaugurar mais quatro igrejas, elevando para 60 o número de congregações em Sena Madureira. Essa é uma demonstração de que o nosso trabalho está sendo abençoado por Deus e a propagação do evangelho alcança cada vez mais pessoas”, comentou.

Celso Gregório revelou que, ao sair de sua cidade natal (Tupaciguara), o seu sonho era retornar para ser pastor em seu município, porém, segundo ele, com o passar dos anos e mediante os vínculos firmados em Sena Madureira decidiu não mais voltar. “Há cerca de 15 anos, recebi o convite para voltar pra minha terra natal, mas recusei. Eu amo essa Terra e o seu povo. Volto para Minas Gerais somente pra passear”, disse.

Pastor Celso Gregório de Lima tem o título de cidadão Acreano, concedido pela Assembleia Legislativa do Acre e, ainda, o título de cidadão Senamadureirense, expedido pela Câmara Municipal de vereadores.

Além de cuidar com presteza da Assembleia de Deus e suas inúmeras congregações, ele também é Diretor-geral da Rádio Comunitária Dimensão FM 104,9 MHZ, um empreendimento que gera oportunidades para jovens de Sena Madureira. “Nesse mês tão especial, parabenizo à nossa querida cidade de Sena Madureira pelos 117 anos que serão celebrados no próximo dia 25 de setembro. Que Deus continue guardando essa cidade e abençoando todas as famílias”, finalizou.