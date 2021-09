Pastora Nadir diz que viu Paulo Gustavo e MC Kevin no inferno: “Deus não aceita em seu Reino”

Sabemos que a internet é hoje uma bomba de discussões e uma grande fonte de polêmicas, nessa tarde de quinta-feira dia 19 de agosto fomos surpreendidos com um vídeo que tem dado muito o que falar. Pois se trata da pastora evangélica Nadir que é bem conhecida entre os internautas pela sua maneira de falar o que pensa, dessa vez ela polemizou mais uma vez ao falar sobre o humorista Paulo Gustavo e também o cantor de funk MC Kevin.

As duas celebridades foram umas das grandes perdas que tivemos desse ano de 2021, suas mortes acabaram chocando a todos e deu muito o que falar em todo o país. Ambos eram muito queridos por todos e tinham um número absurdo de seguidores e fãs fiéis, mas agora a declaração dessa pastora mexeu com todas essas pessoas.

Pois ela relata em um vídeo que acabou vendo o MC Kevin e também Paulo Gustavo no inferno, essa declaração tem dado muito o que falar e tem gerado muita polêmica. Muitas pessoas discordam totalmente do que essa pastora falou no vídeo e tem saído em protesto nos comentários do vídeo e das notícias sobre o assunto, para essas pessoas isso é uma falta de respeito e empatia com a família dos artistas que já se foram.

Se você ainda não assistiu o vídeo que tem dado muito o que falar assista logo abaixo e tire suas conclusões sobre o que foi dito pela pastora, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Com certeza esse assunto ainda dará muita conversa, portanto que todos possam ter suas opiniões formadas pela atitude e postura dessa pastora.

Vídeos como este tem feito a religião em si perder a cada dia mais adeptos e o respeito daqueles que não são, pois realmente acaba desmoralizando pessoas sérias que tentam levar amor de Deus ao próximo.