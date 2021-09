Peão morre atropelado por trator enquanto tentava pegar bezerro

Um peão de 70 anos morreu após ser atropelado por trator dirigido pelo patrão, em uma fazenda de Alcinópolis, na região nordeste de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do boletim de ocorrência, patrão e funcionário foram ao campo no início da manhã de sábado (11) para pegar um bezerro que estava fraco e, em um determinado momento, houve o atropelamento.

A suspeita é de que o condutor do trator prestava atenção ao bezerro com a vaca e não viu o idoso. A roda traseira do veículo passou por cima do trabalhador.

O peão foi socorrido pelo patrão para o hospital de Alcinópolis e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa, onde morreu na manhã dessa terça-feira (14).

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte a esclarecer.