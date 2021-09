“Pedimos aos moradores que não desperdicem uma gota sequer de água”, destaca representante do Depasa em Sena 

Em entrevista cedida à imprensa na manhã desta quarta-feira (8), o representante do Depasa em Sena Madureira, Silvanio Nascimento, voltou a conclamar a população a não desperdiçar água. Segundo ele, mesmo com o baixo nível do rio iaco o Depasa vem conseguindo captar água para ser tratada, entretanto, o consumo aumentou de forma significativa nas últimas semanas.

“O pedido que reitero é que a população não desperdice sequer uma gota do líquido precioso. O abastecimento está normal, porém, o consumo aumentou. Infelizmente alguns moradores não fecham o registro a medida em que suas caixas enchem. Outros estão lavando carros ou até mesmo calçadas com a água do Depasa. Isso pode prejudicar outros consumidores”, frisou.

No combate ao desperdício, o Depasa também está deslocando sua equipe para corrigir os vazamentos que surgem na rede.