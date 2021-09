Pedro Longo apoia projeto “Costura Criativa”, que leva renda a famílias com matéria prima de fácil acesso

O gabinete do deputado Pedro Longo se uniu à Associação Amigos da Cidade do Povo para promover um projeto cujo nome é “Costura Criativa”.

A ação tem como objetivo ensinar pessoas com pouca renda a produzir bolsas e demais acessórios com matéria prima de fácil acesso e baixo custo.

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) fez questão de ir até a Escola de Gastronomia e Hospitalidade do Acre Miriam Assis Felício – onde acontece um curso profissionalizante – e cumprimentar as 20 mulheres que estão matriculadas e recebendo a formação, além de acompanhar as produções que geram renda para as moradoras da região. O diretor do espaço, o gestor Márcio Aguiar, recebeu a equipe do parlamentar.

“Decidimos apoiar esse projeto porque nosso mandato tem o compromisso de reforçar o empreendedorismo e favorecer a geração de renda para as pessoas”, argumentou Longo.

O “Costura Criativa” conta também com o apoio do Governo do Estado, por meio do Instituto de Pesquisa Educação e Tecnologia do Acre (Ipetec), e da Casa Amizade.

Os produtos confeccionados serão apresentados em duas feiras que estão sendo organizadas pela equipe, com datas a serem divulgadas nos próximos dias.

A presidente da Cooperativa dos Artesãos, Poliana Maia, agradeceu a participação do político e destacou a importância do projeto.

“Meu intenso agradecimento ao deputado Pedro Longo pela contribuição que tem dado ao projeto e por sua participação aqui. Sabemos que o maior compromisso do Estado é oferecer possibilidade para que as pessoas cresçam. Esse projeto não é diferente. Além de oferecermos uma renda a essas famílias, garantimos a elas, ao mesmo tempo, a oportunidade de trabalhar com um recurso criativo”, salientou.