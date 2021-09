Pedro Longo visita Federação das Indústrias para discutir retomada das obras

O deputado Pedro Longo se reuniu com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), nesta sexta-feira (4), presidida pelo empresário José Adriano, e o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, para discutirem a melhor forma de agilizar as licitações para as obras do Governo, tanto as novas como aquelas de manutenção predial.

O presidente da federação pediu que seja garantida a maior participação possível das empresas locais, para que os recursos financeiros dos investimentos permaneçam no Acre – proposta que contou com o apoio do parlamentar e líder do governo na Aleac.

Segundo Longo, a construção civil é o setor da economia que mais emprega. “Portanto, com a retomada das obras podemos gerar empregos e renda na economia local, como deseja o governador Gladson Cameli”, enfatizou.

Por sua vez, o secretário Cirleudo Alencar apresentou a programação dos investimentos aos empresários e se comprometeu em adotar um formato que permita o máximo de concorrência das empresas locais, além de pedir apoio na confecção de projetos.

Por fim, Longo sugeriu que sejam realizados novos encontros entre representantes do Governo e do empresariado para dar continuidade às pautas, o que foi acatado por todos.