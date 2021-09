Pela primeira vez em 2021, AC ocupa 3º lugar entre estados que mais desmataram a Amazônia

Pela primeira vez no ano de 2021, o Acre ocupou o terceiro lugar no ranking dos estados que mais desmataram a Amazônia Legal, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) por meio de dados obtidos pelo Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD).

No mês de agosto, o Estado desmatou uma área de 236 km² – 15% do total na Amazônia. Embora o dado seja preocupante, é inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando 267 km² foram prejudicados. A redução é de 12%.

Todo o território da Amazônia Legal, que engloba nove estados do Brasil, incluindo o Acre, teve 1.606 quilômetros quadrados desmatados em agosto de 2021. O aumento em relação ao ano passado, no mesmo período, foi de 7%.

O Pará lidera o ranking, à frente do Amazonas.