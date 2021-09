Petecão chama Bolsonaro de explosivo e diz que presidente sempre ‘saia na porrada após pelada’

Durante uma conversa com o ContilNet nesta segunda-feira (13), o senador Sérgio Petecão revelou que o presidente Jair Bolsonaro sempre foi “explosivo” e disse que jogava futebol com o presidente semanalmente e ele “sempre saia na porrada” com alguém e portanto, o comportamento do presidente não é novidade. Petecão e Bolsonaro foram deputados federais na mesma época.

“Ele tem um comportamento altamente explosivo, tenho acompanhado pela imprensa e tenho visto os bolsominions criticando o gesto dele [com relação ao STF], mas eu o parabenizo. Mas ele tem que aprender a lidar com as críticas, isso faz parte da nossa vida política. Quem quiser paz e tranquilidade, não entre na política”, avisou o pré-candidato ao Governo do Acre.