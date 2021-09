Petecão diz ao ContilNet que Gladson vai enganar pelo menos quatro candidatos ao Senado: “Não cumpriu nada”

O senador Sérgio Petecão (PSD) foi o entrevistado do ContilNet nesta segunda-feira (13). Pré-candidato ao Governo do Acre em 2022, o político falou sobre alianças e a relação com o governador Gladson Cameli.

Na ocasião, Petecão disse que vê com muito otimismo o cenário para as próximas eleições e que seu nome tem sido muito bem aceito pela população, inclusive durante as visitas que tem feito ao interior do Acre.

“Esse projeto [da pré-candidatura] não é só meu, mas da população que tem abraçado o meu nome e acreditado naquilo que faço como político. Meu compromisso é com o povo”, destacou.

Um dos principais adversários de Gladson no próximo pleito, Petecão criticou o governador e disse que o chefe do executivo vai enganar pelo menos 4 candidatos ao Senado, já que terá que optar por apenas um. Alan Rick, Jéssica Sales, Márcia Bittar, Vanda Milani e Mailza Gomes disputam o apoio de Cameli.

A senadora Mailza já disse em entrevista exclusiva à nossa reportagem que luta por uma união de Gladson e Petecão em uma mesma chapa. O governador disse que está disponível para conversar com Petecão sobre o assunto.

“Eu não levanto bandeira para o Gladson, porque ele não cumpriu nada do que prometeu. Meu gabinete está de portas abertas para ele, desde que seja para conversarmos sobre projetos e emendas, mas não sobre campanha e união para 2022”, destacou o senador.

“Tenho pena da Mailza porque o Gladson não decide quem vai apoiar. Ele vai enganar pelo menos 4 candidatos ao Senado e escolher um”, salientou.

Petecão também falou sobre sua relação com ex-senador Jorge Viana (PT) e disse que teve uma conversa com o petista sobre apoio nas próximas eleições.

Confira a entrevista na íntegra:

Para a entrevista completa – sem interrupções – acesse no ContilNet Play clicando AQUI.