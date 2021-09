A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (10/9), a Operação Sierra, com o objetivo de aprofundar investigação sobre série de irregularidades cometidas pelas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), no Distrito Federal.

Os policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão no DF e no Rio de Janeiro.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!